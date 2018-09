Bräunlingen Freude an Büchern, Kruzifix und Co.

Bräunlingen. Durch seinen Wegzug nach Tauberbischofsheim wurden viele in den Jahrzehnten angesammelten Utensilien frei, die er im Basar anbot.

Eigentlich war der Basar im Rahmen einer anderen Verkaufsveranstaltung vorgesehen, doch die große Menge des Angebotes machte einen eigenen Basar notwendig. "Ich freue mich sehr über das große Interesse an meinem Spendenbasar, der der Remigiuskirche und Pater Norbert zugutekommt" sagte Eckert, der in den nächsten Tagen in seine frühere Heimat umziehen wird.

Riesenauswahl an Gegenständen aus dem Fundus