Bräunlingen Frauen lassen Handarbeit wieder aufleben

Zudem ist die 55-jährige Hobby-Historikerin auch noch als Gästeführerin in der ähringerstadt unterwegs, und seit Neuestem führt sie Interessierte in Gruppen durch das Hüfinger Römerbad.

Die Idee, ein paar Tage mit ihrer Nähmaschine auf Wanderschaft zu gehen, kam ihr, als sie an die "Walz" der Handwerksburschen dachte. Sie hat herausgefunden, dass es für Frauen früher ähnliche Wanderjahre gab. "Uf'd Ster" nannten die Leute das.

"Wenn Frauen ›uf'd Ster‹ gingen, waren sie meistens zum Tratschen unterwegs", erklärt sie diese alte Redewendung, die heute kaum noch jemand kenne. In ihrem Fall erinnert man sich schnell an das alte Sprichwort "Aus dem Nähkästchen plaudern", denn früher vertrauten die Frauen ihre Geheimnisse in Form von Zetteln und Briefen ihrem Nähkästchen an, weil dort niemand hineinschaute.

Wie die Handwerksburschen früher, will sie mit einer mobilen Nähmaschine etwa fünf Tage lang im Hochschwarzwald von Hof zu Hof ziehen und die Bewohner fragen, ob sie ihre Dienste als Näherin und Flickerin annehmen. "Dabei spielt es keine Rolle, was für Näharbeiten anfallen, alles wird nach Möglichkeit erledigt", sagt Ursula Gehringer. Als sie ihrer Freundin Anne Botos von ihrer geplanten Wanderung mit der Nähmaschine berichtete, entschied diese spontan, Gehringer zu begleiten.

Im September will Ursula Gehringer ihren lang gehegten Wunsch in die Wirklichkeit umsetzen und mit ihrer Freundin und einem Handwagen mit Bus und Zug in Richtung St. Märgen starten. Sie war zuvor noch nie dort. "Ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschen sehr überrascht sein werden, wenn wir vor ihrer Haustür stehen. Aus diesem Grund haben wir Körbe mit geweihten Büscheln zum Verschenken dabei, die Haus, Hof, Stall und Tiere vor Unglück bewahren sollen", erklärt sie. Natürlich bereitet sie sich auch mental darauf vor, dass nicht alle Bewohner sie mit Näharbeiten beschäftigen. "Ich werde bei meiner ersten derartigen Tour sozusagen im Vorlaufprogramm Erfahrungen sammeln und wenn es gut läuft, werde ich weitere Wanderungen dieser Art planen", verrät sie. Diese Erfahrung betrachtet sie als ihren persönlichen Jakobsweg und wäre auch allein losgezogen.

Alles, was die beiden an Gepäck mitnehmen werden, muss in den Handwagen passen. Da gilt es, sich zu beschränken. Und wo wird geschlafen? "Wir möchten am liebsten im Heu übernachten und hoffen, dass sich das dann so spontan ergibt. Und wir freuen uns drauf, mal wieder was Verrücktes zu machen", sagt Ursula Gehringer voller Vorfreude. "In den Gesprächen mit den Menschen wollen wir die Geschichte der Schwarzwälder vor Ort kennenlernen und sind sehr neugierig darauf".

Ursula Gehringer sammelt schon im Vorfeld alle Informationen und liest unter anderem auch Fachberichte der Landwirte, um sich vorzubereiten. "Wir haben ein gutes Gefühl und werden die Idee unserer Tour auf jeden Fall weiterverfolgen", ist sich Gehringer sicher.