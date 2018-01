Franz Wehinger, 67, bisheriger geschäftsführender Mitgesellschafter der Firma Griwecolor in Bräunlingen-Döggingen, zog sich zum Jahreswechsel aus der Geschäftsleitung zurück. Nach 53 Berufsjahren verabschiedete er sich am 1. Januar in den Ruhestand. Dabei ist die Nachfolge bestens geregelt, sein Sohn Sven Wehinger wird gemeinsam mit der Tochter seines Mitgesellschafters, Diana Licht, das Unternehmen weiterführen. Wehinger absolvierte eine Lehre zum Lacklaboranten und schloss die Ausbildung mit dem Studium zum Lacktechniker ab. Mit seinem Compagnon Jörg Grieshaber wagte er 1996 den Sprung in die Selbstständigkeit. Foto: Minzer