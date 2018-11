Bräunlingen Format noch feuriger als gewohnt

Bräunlingen (hon). Und dank eines neuen Gewerbetreibenden wird die Aktion der Einzelhändler und Dienstleister es noch feuriger zugehen als in den vergangenen Jahren.

Ellen Brüner von Ellens Schmuck & Edelsteine, Gerhard Bombeiter vom gleichnamigen Sportgeschäft, Janine Lorang vom gleichnamigen Juweliergeschäft und Podologin Roswitha Fabig-Sobott bringen die Bräunlinger Einzelhändler und Gewerbetreibenden wieder zu einem gemeinsamen Aktionsabend zusammen. Für die diesjährige Ausgabe kündigt Organisations-Komitee-Sprecherin Ellen Brüner ein neues und atemberaubendes Lichterspiel an: In der Sommergasse wird es zum Ballonglühen kommen, ein Ereignis, dass der eine oder andere vielleicht vom Ballonfestival in Bad Dürrheim her kennt. Ballonglühen nennt man das Leuchtenlassen von Heißluftballonen in der Dämmerung oder in der Dunkelheit. Dabei wird mit Einbruch der Dunkelheit ein Ballon fahrfertig aufgerüstet. Es erfolgt allerdings kein Start, sondern der Ballon bleibt am Boden. Zu verdanken ist das Spektakel Herbert Heine, der seit Kurzem mit seiner Werbeagentur connection, print & production in Bräunlingen ansässig ist. Er hat für einen Kunden einen Heißluftballon gestaltet und konnte diesen dazu bewegen, seinen Ballon für eine Glüh-Vorführung zur Verfügung zu stellen.

Mit dem AOA Dampfershop, einem Geschäft für E-Zigaretten und Zubehör, ist ein weiterer neuer Händler bei Bräunlingen leuchtet mit von der Partie. Hinter dem Geschäft steht Alexander Hofheinz, den die Bräunlinger von seinem Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb her kennen.