Bräunlingen Figurales aus Holz und Stein im Kelnhof

Bräunlingen. Rita Ernst Tritschler aus Eisenbach-Bubenbach stellen dort ab Sonntag, 3. Juni, von 14 Uhr bis 17 Uhr aus. Beide haben seit 2000 an zahlreichen Kursen zu verschiedenen künstlerischen Techniken, vor allem Bildhauerkursenm teilgenommen und nachfolgend eine vierjährige Ausbildung an der Edith-Mayrion-Kunstschule für Bildhauerei in Freiburg-Munzingen absolviert.

Nach zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen sagen sie über ihre Arbeit: "Die Arbeit mit den Form- und Bildkräften des Menschen ist die Freude, Tiefe zu durchleben, zu erkennen, ergründen, wandeln und sich finden. Künstlerisches Schaffen ist somit Selbsterkenntnisarbeit, das Erleben der eigenen Kraft und der Möglichkeiten unserer Lebensgestaltung." Die Ausstellung ist bis einschließlich 1. Juli jeden Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr im Kelnhofmuseum zu sehen.