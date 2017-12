Bräunlingen FC Bräunlingen gestaltet modernen Sportpark

Bei den Vereinsmitgliedern ist die Freude groß, gilt es doch, eine große Aufgabe zu stemmen: Das Otto-Würth-Stadion wird aufgemöbelt, zu einem Sportpark. Das Projekt beinhaltet mehr, als bloß den Kunstrasenplatz, der dabei auch entstehen soll, sagt Patrick Gemeinder, Vorsitzender des FC. "Es geht hier darum, eine Infrastruktur zu schaffen, die den Vereinsbetrieb zukunftsfähig macht. Dazu gehören auch die Flutlichtanlage, ein Halbfeldplatz, ein Spielplatz und vieles mehr. Die Summe bezieht sich auf das ganze Projekt", erklärt er.

In einer Klausurtagung eigens für das Projekt habe sich der Verein Gedanken gemacht, wie der Platz auf Vordermann gebracht werden könnte, und vor allem: Wie eine Finanzierung zu stemmen sei. Die Pläne für die Modernisierung der gesamten Anlage laufen bereits seit einiger Zeit, berichtet der Vorsitzende: "Meist sieht man ja erst, wenn der Bagger anrollt, dass etwas vorwärts geht. Allerdings wurde dafür schon im Vorfeld seit zwei oder drei Jahren geschuftet."

Im Otto-Würth-Stadion sind jedoch bereits die ersten Veränderungen zu bemerken: Die Flutlichtanlage, ausgestattet mit moderner LED-Beleuchtung, ist bereits aufgestellt. Lediglich einige Pflasterarbeiten sollen diesen Abschnitt des Projekts im Frühjahr beenden. "Am 15. November gingen die Lampen das erste Mal an", freut sich Gemeinder. Das Licht werde von Mitte September bis Mitte April auch dringend gebraucht. "Zudem lässt es sich im Winter auf einem Rasenplatz nicht gut spielen. Am Paule-Wäldle-Platz gibt es keine sanitären Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche müssen von ihren Eltern hochgefahren werden. Auf dem Weg sind keine Scheinwerfer – das ist nicht mehr zeitgemäß", erklärt er. Viele Vereine lösen dieses Problem, indem sie außerhalb Plätze anmieten und dort trainieren, etwa in der Bodenseeregion.