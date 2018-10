Bräunlingen Fast alle stimmen gegen Vorschlag der Stadtverwaltung

Die Begeisterung über diesen Vorschlag hielt sich allerdings sowohl auf den Bürgerrängen, als auch am Ratstisch ziemlich in Grenzen. "Die Hundesteuer wurde im 18. Jahrhundert erlassen, damit sich Großverdiener einen Hund leisten können und die Tollwutgefahr eingedämmt wird", sagt Hundebesitzerin Petra Molitor. Ihrer Meinung nach sei die Hundesteuer nicht mehr zeitgemäß.

Ein Hund sei ein wertvolles Familienmitglied und gerade auch für ältere Leute sehr wichtig. Nachdem schon im vergangenen Jahr die Hundesteuer erhöht wurde, sei es nicht verständlich, dass nun schon wieder eine Erhöhung geplant werde. Andere Kommunen würden die Hundesteuer komplett erlassen und in Bräunlingen werde sie innerhalb von zwei Jahren um 30 Prozent erhöht. Und was eigentlich mit den vielen Katzen sei. "Katzenliebhaber müssen nichts zahlen, aber wir Hundeliebhaber werden zur Kasse gebeten", so Molitor.

Ähnlich sahen dies auch die Stadträte: "Ich verstehe nicht, dass wir die Hundesteuer schon wieder erhöhen wollen", sagte CDU-Stadträtin Anja Beyrle-Silano. Die Hundesteuer sei längst nicht mehr die Luxussteuer von früher.