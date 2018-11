Bräunlingen Familie von Holocaust-Überlebenden erzählt

Dort war er einen Monat interniert, so wie viele andere auch: eine gezielte Maßnahme der Nationalsozialisten, um die Deutschen jüdischen Glaubens zur Ausreise zu bewegen, was dann auch geschah. Innerhalb weniger Wochen gelang es dem Ehepaar Zimmt, mit ihrem am 21. August 1935 in Bräunlingen geborenen Sohn Herbert die Ausreise zu organisieren.

Am 23. März 1939 flüchteten sie mit dem Schiff "Victoria" nach Shanghai, China. Zuvor veräußerten sie ihr Haus und Geschäft in der Blaumeerstrasse 13. Die Nazi-Presse berichtete schon im Januar 1939, dass der Grundbesitz von Fritz Zimmt samt Kaufhaus "im Zuge der Arisierung" in nichtjüdischen Besitz "übergegangen" sei.

Von 1939 bis 1948 lebte die Familie in Shanghai, wo Fritz Zimmt 1945/1946 verstarb. Seine Witwe Sophie heiratete danach den aus Österreich stammenden Isaak Schächter, ihre gemeinsame Tochter Helene wurde am 29. August 1948 geboren. Am 1. Januar 1949 emigrierte die vierköpfige Familie Isaak, Sophie, Herbert und Helene nach Israel via Genua mit dem Schiff "Castel Bianca", wie es in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem belegt ist.

In Haifa gründete Herbert Zimmt eine Opel-Handlung mit Werkstätte, die er bis zu seinem Ruhestand betrieb. Herbert Zimmt starb am 30. Mai 2010. Seine Mutter Sophie überlebte ihn und verstarb eineinhalb Jahre später hundertjährig am 26. November 2011.

Die 70-jährige Halbschwester Helene Schächter lebt mit den Nachkommen von Herbert Zimmt im gemeinsamen Haus in Kiryat Yam. Aufgrund sehr glücklicher Umstände gelang es Christoph Nobs, sie jetzt zu finden und zu besuchen – 80 Jahre nach den leidvollen Geschehnissen in Bräunlingen. Es war eine herzliche Begegnung. Seither ist der Kontakt mit Bräunlingen wieder hergestellt. Die Geschichte der Familie wird nun vom Arbeitskreis "Geschichtswerkstatt Bräunlingen" aufgearbeitet.

