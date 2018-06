Bräunlingen Es formiert sich Widerstand

Bräunlingen (jak). Der Bräunlinger Gemeinderat hat im April der Verpachtung der städtischen Flächen für die Windkraftanlagen zugestimmt. Doch nun schließen sich die Gegner zusammen und wollen gemeinsam aktiv werden. Kritik hatte es schon von Anfang an gegeben, doch im Gegensatz zur Länge, wo die Gegner ihre Aktionen gemeinsam koordinieren, fehlte in Bräunlingen bislang der offizielle Zusammenschluss.

Das soll sich nun ändern: Unter der Regie von Waldhausens Ortsvorsteher Horst Kritzer und Hans-Peter Lützow hat sich eine Gruppe von Bräunlingern Bürgern gebildet, die sich nicht nur gegen den geplanten Windpark Bräunlingen aussprechen, sondern nun auch aktiv werden wollen.

Dazu ist eine Veranstaltung am Dienstag, 21. Juni, geplant. Sie steht unter dem Titel "Für das Bürgerbegehren gegen Windkraftanlagen in Bräunlingen". Das Treffen findet um 19.30 Uhr in Waldhausen statt.