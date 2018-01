Bräunlingen Erster Arbeitstag für Micha Bächle

Und etliche Termine stehen auch schon drin. So will Bächle in der ersten Woche nicht nur mit seinen neuen Kollegen sprechen: "Es ist mir wichtig, dass ich auch außerhalb des Rathauses unterwegs bin." Vom 90. Geburtstag des Ehrenbürgers Bernhard Dury, über das Zunfthaus mit der geplanten Sanierung bis hin zur Feuerwehr-Abteilung Unterbränd, die einen neuen Kommandanten bekommen soll.

Ansonsten stehen Gespräche mit denjeningen Amtsleitern, die nicht im Urlaub sind, an, außerdem das Einarbeiten in die laufenden Projekte. Und natürlich das, was Bächle sich persönlich vorgenommen hat.

Für die zweite Januarwoche – wenn dann sein komplettes Rathausteam wieder komplett aus dem Urlaub zurück ist – hat Bächle schon eine kleine Einstandsfeier geplant. "Es ist ganz gut, dass die erste Woche noch in der Urlaubszeit liegt und es noch ein wenig ruhiger ist, dann kann ich die Zeit effektiv nutzen", erklärt der neue Bürgermeister seine Absichten.