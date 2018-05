Bräunlingen Erste Schritte in langwieriger Debatte

Bei der Diskussion um das neue Probelokal gibt es einige Punkte, über die die Musiker sich ärgern. Besonders, wenn man ihnen Faulheit unterstellt: "Wir sind im Schulgebäude ganz oben. Da ist es mit den Instrumenten, Schlagzeug, Pauken, natürlich schon schwierig. Außerdem ist der Zugang keineswegs barrierefrei und wir wollen niemanden ausschließen", sagt Wolf. Man suche hier keinen privaten Vorteil: "Wir machen alles ehrenamtlich, bilden Kinder am Instrument aus und fordern keine unmöglichen Sachen. Es geht uns um eine grundsätzliche und ideelle Unterstützung des Gemeinderates. Wirft man uns dann vor, wir seien zu faul, um die Treppen hochzulaufen, dann ist das demütigend", sagt Hornung. Um eine gute Ausbildung zu ermöglichen, sei eben auch eine passende Infrastruktur notwendig.

Den derzeitigen Proberaum im oberen Bereich des Schulgebäudes erreicht man nach dem Erklimmen von über 60 Treppenstufen. Früher probten hier rund 50 Musiker, mittlerweile sind es um die 70. Räume für einen parallelen Musikunterricht gibt es quasi nicht. Ein kleiner Lagerraum verfügt über keinen zweiten Rettungsweg, dürfte eigentlich nicht entsprechend genutzt werden. "Wir haben über 100 Kinder in der Ausbildung und müssen dann mit den Räumen jonglieren, um es auch zeitlich passend zu bekommen. Wenn sich da mal etwas verschiebt, dann wird es chaotisch", erklärt der Vorsitzende. Hinzu komme noch die Geräuschkulisse in dem Raum.

Die weiteren Planungen für das Hallenbad seien von städtischer Seite her nicht absehbar. Deshalb habe man sich mit der jetzt beauftragten Planung zu einem ersten Schritt entschieden. So bekomme man einen Anhaltspunkt für die Kosten und auch eine Visualisierung. Vielleicht bringe das auch Bewegung in die Hallenbad-Diskussion. In einigen Wochen soll die Planung vorliegen, dann wolle man über weitere Schritte informieren. "Wir haben dann eine seriöse Berechnung und greifbare Kosten", sagt Wolf. Man wolle mit dem Projekt durch Kostenexplosionen keinen Schiffbruch erleiden. Bei Sanierungen komme das ja durchaus vor.

Wie geht es weiter?