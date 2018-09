Bräunlingen Erdwall schützt Anwohner vor Lärm

Bräunlingen-Döggingen. Der technische Geschäftsführer Hans-Peter Frei und ­Projektleiter Jörg Müller gaben anhand von Computergrafiken optische Eindrücke vor allem von der in enger Zusammenarbeit mit den Anwohnern erarbeiteten Bepflanzung des schalldämmenden Erdwalls westlich des Neubaus. Mit speziellen Schalldämpfern für die Ab- und Außenluftkamine soll der Geräuschpegel auf das derzeit technisch möglichste Minimum gebracht werden.

Wieder bebaut werden soll das Grundstück des ehemaligen Gebäudes "Stroppel" in der Freiburger Straße, das – längst abgerissen – derzeit eine Baulücke darstellt. Einem entsprechenden Antrag des Bauherren Oskar Waldvogel wurde einstimmig stattgegeben, allerdings ist ein Bezug erst nach Erstellung der geplanten Entwässerungsmaßnahmen in diesem Bereich zum 1. Juni 2020 möglich. Die rege Bautätigkeit im Ort macht es aber auch notwendig, den zweiten Erschließungsabschnitt im Neubau­gebiet Hofwiesen baldmöglichst in Angriff zu nehmen, entsprechende Mittel dafür werden für das kommende Jahr beantragt.

Beim Thema Beschaffungen aus Ortschaftsratsmitteln setzte sich das Gremium zum Ziel, künftig dem Ortsmarketing mehr Aufmerksamkeit zu schenken. So wird die Agentur 7 des Döggingers Alexander Bock mit der Ausarbeitung eines Vorschlags für ein Werbebanner beauftragt. Einen neuen Anlauf nimmt der Ortschaftsrat auch zur Neugestaltung des Verkehrskreisels am östlichen Ortseingang. Als recht zielführend bezeichnete denn auch Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher das Ergebnis der Sitzung des Arbeitskreises. Man beauftragt nun das Architekturbüro Hauptvogel und Schütt mit der Visualisierung eines Entwurfs, um sich optische Eindrücke verschaffen zu können. Zu guter Letzt wird aus den Mitteln des Ortschaftsrats die jüngst installierte Vorrichtung zur Anbringung von Veranstaltungsbannern am Ortseingang optimiert und eine Verbesserung der Befestigungsmöglichkeit angestrebt.