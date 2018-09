Bräunlingen Emotionale Diskussionen über Windkraft

Als der Informationsmarkt eröffnet wird, entstehen schnell etliche Diskussionen. Besonders am Stand "Energiewende in Bräunlingen: Fragen und Argumente". Dort unterhalten sich Rolf Pfeiffer vom Kommunalberater Endura und Werner Adrion aus Löffingen, der jahrelang für das Kraftwerk Laufenburg in der Netzleitstelle Donaueschingen tätig war. "Ich bin kein Gegner der Windkraft im Norden. Nur hier bei uns gibt es einfach zu wenig Wind", so Adrion. Wie er sagt, werden die langen Stromtrassen in den Süden gebaut: "Das ist der einzige Weg." Aufgrund der Diskussionslautstärke wird der Stand schließlich ins Foyer verlegt. Thematisiert werden Grundsätze: Funktioniert die Energiewende, gibt es überhaupt einfache Lösungen? Dabei wird es emotional, wie Pfeiffer allerdings abschließend sagt: "Was hier total gut ist, es gibt Gegner und Befürworter. Diskutiert wird dabei zwar emotional, aber sachlich." Er geht davon aus, dass die Anlagen auch gebaut werden, sollte das Bürgerbegehren scheitern. "Die Wirtschaftlichkeit definiert sich zu 90 Prozent über den Anlagenpreis. Und hier ist in Form von Enercon der Konstrukteur mit an Bord."