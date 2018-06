Bräunlingen Eine Seilbahn für Bräunlingen

Eine Aktiengesellschaft wird gegründet, Aufsichtsräte gewählt, Dividenden in Aussicht gestellt und Wahlen zum Vorstand finden statt? Dies ist der besondere Spaß im neu erschienen Bergwelt AG Magazin, was nicht so ernst genommen werden dürfe, so Filip Cizkovsky. Diese Prozedur solle den Gondelabend am 30. Juni etwas auflockern und dem Gondelfest einen offiziellen Anstrich geben. Das Kassenhäuschen, von Cizkovsky selbst gebaut, wurde für die neue Seilbahn der Bräunlinger Bergwelt über den Winter generalüberholt und dem neuen Niveau der "Bregenbergbahn 2" angepasst. Neue Deckenleuchten sollen einen Nachtbetrieb ermöglichen und neue Dekorationsschilder den Nostalgiefaktor erhöhen.