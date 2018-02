Bräunlingen Eine Reise durch die Vergangenheit

Kein Halt vor dem Pfarrer

Eigens für Stadtpfarrer Walter Eckert, der kurz vor dem Ruhestand steht, tragen Stefan Hummel, Dietmar Gemeinder, Stanislaus Marcelino und Wolfgang Kropfreiter einige Hanselsprüchle vor. Dabei geht es auch um die Herkunft des Pfarrers: "Isern Pfarrer kunnt usem Schwobeland, iser Brauchtum isch ihm nonit so bekannt. Drum seit er zu om noch de Kilbigprozession: Ech wünsch dir ä schöni Fasnet min Sohn."

Die Zeitmaschine landet schließlich in den 1920er-Jahren, wo die Ü-30-Fitnessgruppe von Birgit Beger elegant und fetzig zu einem rasanten Charleston auftanzt. Zu dieser Zeit ermitteln auch Sebastian Lautemann und Steffen Häring als Meisterdetektiv Sherlock Holmes und dessen Assistenten Doktor Watson. Was es aufzuklären gilt: Wer ist eigentlich für die Mühlentor-Sperrung verantwortlich? "Das waren die Hüfinger, damit die Leute auch mal zu ihnen kommen", vermuten die Detektive. Aufklären kann schließlich nur Micha Bächle. der auf einem roten Bobby-Car auf die Bühne gesaust kommt. Ein Sektkorken knallt, der Fall ist gelöst.

1948 kommt die Augsburger Puppenkiste zur Uraufführung durch den Runden Tisch um Patrick Gemeinder. Die Marionettengruppe um Jim Knopf (Hannes Wehinger) und Lukas der Lokomotivführer (Thomas Bertsche) findet in einer Schatztruhe eine magische Saubloater.

"Was sehe ich da? Ist ja alles in Zeitlupe. Ach nein, das sind nur die Stadtbediensteten", erkennt Christoph Dold. Ralf Moosbrugger wird beim Blick in die Zauberblase vom neuen Licht am Mühlentor geblendet: "Das ist so hell, die ersten Airbusse sind schon gelandet."

Larve für Micha Bächle

Was ist im kleinen Paket? Eine Hexenlarve für den neuen Bürgermeister. Bächle hatte schon zu Beginn des Balls von Zunftmeister Karlheinz Scherzinger ein Narrenkäppli geschenkt bekommen, da er sich für den Zunftmeisterempfang in Döggingen erst kundig machen musste, was denn anzuziehen sei. "Es wäre doch mal die Überlegung, einen Rathaustermin sausen zu lassen und stattdessen mit den kleinen Hexen auf Tour zu gehen", schlägt Moosbrugger vor. Den Abschluss der Zeitreisen bilden die Traumtänzerinnen unter Isabelle Hummel. Mit ihnen geht es eindrucksvoll durch Musik und Tanz der Neunzigerjahre.