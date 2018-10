Bräunlingen Eine Gruppe für die Allerjüngsten

Bräunlingen. Im katholischen Kindergarten St. Vinzenz ist deshalb gerade einiges los. Während im Gebäude der alltägliche Kindergartenbetrieb läuft, wird seit dem 10. September auch um die Einrichtung herum gearbeitet. Bis Ende April 2019 soll der Umbau des Gebäudes und damit zugleich der Ausbau des Angebots für Kleinkinder abgeschlossen sein.

Die Baumaßnahmen

Das Hauptaugenmerk der Arbeiten liegt auf dem Umbau des ersten Stocks. Dieser setzte sich bisher aus zwei Wohnungen zusammen, die inzwischen leer stehen. In Zukunft sollen hier neue Krippenräume entstehen, sodass die Kapazität für unter Dreijährige von zehn auf 20 Plätze ausgeweitet werden kann. "Bisher kümmerten wir uns in der Krippe, bis auf wenige Ausnahmen, nur um Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren. Nach Abschluss des Umbaus werden wir die Betreuung bereits ab drei Monaten anbieten", berichtet Johannes Graumann, Geschäftsführer des Kindergartens, von den Plänen. Hierzu werde es in der oberen Etage einige Durchstöße geben müssen, führt die Architektin Franziska Hummel vom Planungsbüro Hauptvogel Schütt weiter aus: "Auf der Rückseite des Gebäudes werden wir einen Balkon anbringen, der als Fluchtweg dient." Damit die Etage auch barrierefrei zugänglich wird, ist außerdem ein Anbau in Arbeit. Dieser wird unter anderem aus einem Aufzugsturm bestehen. Als Ausgleich für den zusätzlichen Platz, den man auf der Vorderseite des Gebäudes schafft, wird das kleinere Nebengebäude im Garten des Kindergartens weichen. Für die freie Fläche, die dadurch entsteht, gibt es vorerst keine Pläne, wie Kindergartenleiterin Monika Henkelmann weiß. Sie wird wohl Teil des Gartens werden.