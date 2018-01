Bräunlingen Ein sehr bewegender Moment

Doch es war nicht die einzige Überraschung. Nun ist Guse Ehrenbürger (das war jetzt absehbar), er durfte sich nun auch einmal selbst ins Goldene Buch der Stadt eintragen (bislang musste er immer zuschauen), und auch Geschenke gab es reichlich.

Verhungern und verdursten wird Jürgen Guse wohl nicht, und seine Frau Edeltraud kann mit reichlich Blumen das ganze Haus dekorieren. Von der Gruppe 84 gab’s ein lebenslanges Startrecht für den Laien Man, und der Gemeinderat überreichte auch noch eine "schwarze Kasse". Für Weihnachten ist auch schon vorgesorgt: Schwingbogen und Pyramide aus der sächsischen Partnerstadt Bannewitz. Und natürlich wurden dem scheidenden Bürgermeister viele lobende und bewegende Worte gewidmet, sodass er sich manchmal fragte: "Meinen die damit wirklich mich?"

Halb am Rande der bewegenden Veranstaltung, in ein paar Sätzen, präsentierte Guse dann auch die Neuigkeit. Er strebt eine neue Kandidatur an. Im Januar wird er sich als Vorsitzender der Bürgerstiftung bewerben. Seit Peter Staller – ein guter Freund von Guse – gestorben ist, ist der Posten vakant.