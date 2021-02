Bräunlingen Ein Lebenswerk ganz in Lindenholz gefasst

Bräunlingen. Sie verbreiten das ganze Jahr über ein bisschen närrische Stimmung in den Haushalten, was in den aktuellen Coronazeiten ohne Fasnet in gewohnter Form verstärkt gewünscht ist. Eine große Anzahl dieser kleinen Kunstwerke, die meist aus dünnem Lindenholz geschnitzt wurden, hat der langjährige Bräunlinger Rebstockwirt und Kunstschnitzer Herbert Schwarz hergestellt. Er hat vor kurzem viele seiner bis ins Detail genauen Kunstwerke der Bräunlinger Narrenzunft als Ausstellungstücke für das Narrenmuseum vermacht.