Bräunlingen Ein Leben für Wald und Natur

Dass Wald und Natur ihm besonders am Herzen lagen, zeigte sich an seinen Aktivitäten. So war Obergfell Hauptinitiator des Bräunlinger Waldmuseums. Dort übernahm er ehrenamtlich Führungen und kümmerte sich um die Pflege der Ausstellungsstücke. Lange engagierte er sich in der Bräunlinger Warengenossenschaft, wo er seit 1981 zwölf Jahre im Vorstand tätig war, anschließend lange Zeit im Aufsichtsrat.

Auf eine außerordentlich lange Vereinszugehörigkeit von 60 Jahren blickte Fritz Obergfell beim Heimat- und Trachtenbund zurück. An der Kilbig wurde er dafür geehrt.

Die Betstunde ist am Mittwoch, 23. Januar, 19 Uhr, in der Stadtkirche Bräunlingen. die Trauerfeier mit Seelenamt findet am Donnerstag, 24. Januar, um 13.15 Uhr in der Stadtkirche statt, anschließend ist die Beerdigung