Bräunlingen Ein Händchen fürs Künstlerische

"Wenn ich auswärts oder auch im Urlaub bin und herumliegende Steine, Holz oder Metall sehe, dann nehme ich immer wieder diese Teile mit und überlege dann, was ich daraus machen könnte." So ist auch ein kleines Kunstwerk aus einer Bettflasche im Kelnhof zu sehen, das er mit Flügeln und Kopf erweitert hat, woraus dann ein Fabelvogel entstand. "Mehrere Fallschirmsprünge, auch beim Marathon und der Schulhauseinweihung, haben mich darauf gebracht, auch so einen Fallschirmspringer herzustellen", sagt Brugger.

Viel Interesse bei der Ausstellung findet auch die Schnupftabakkanone, diese wird durch Knall und Hammerschlag ausgelöst, der Schnupftabak wird in die Nase geschossen. An der Wand hängt ein Holzgerüst, an dem eine Teekanne und eine Tasse angebracht sind. "Das ist eine Futterstelle für die Vögel im Winter", erläutert Brugger.

Sein Haupthobby ist das Modellfliegen mit Kleinflugzeugen, früher ließ er bei Bruggen etliche Benzinflugzeuge aufsteigen. Inzwischen wird an anderen Orten geflogen. Auch das Basteln zum Optimieren der ferngesteuerten Flugzeuge macht ihm viel Spaß. Vor allem im Urlaub in Südtirol schaut er sich die dortigen Berghäuser genauer an und versucht dann zu Hause, die mit viel Holz gebauten Häuser in Kleinformat nachzubauen. Willi Brugger ist Elektriker und hat viel Jahre bei der Stadt Bräunlingen im E-Werk gearbeitet. Seit 1976 war der Rentner (seit 2012) Maschinenwart im E-Werk Waldhausen.