Bräunlingen Dynacast bekennt sich zum Standort

Bräunlingen. Denn eines ist am Bräunlinger Standort, an dem 1969 mit der Gründung von Dynacast Deutschland das erste Gebäude bezogen worden ist, Mangelware geworden: der Platz. "Seit wir das erste Gebäude bezogen haben, sind wir sukzessive gewachsen", sagt Betriebsleiter Joachim Holzer. Da wurde ein Eckchen genutzt, dort wurde eine neue Möglichkeit geschaffen, und die ein oder andere Notlösung war auch dabei. Doch irgendwann war das alles nicht mehr ganz so effektiv. "Wir haben aus dem alten Gebäude das Bestmögliche gemacht. Aber wir arbeiten überall mit Kompromisslösungen", sagt Geschäftsführer Armin Beck.

Doch irgendwann sind alle Möglichkeiten des Druckgussunternehmens erschöpft. Und so wird aktuell eine Zukunftsinvestition in den deutschen Standort des weltweiten Unternehmens getätigt, der auch weitere Wachstumschancen ermöglichen soll. Pläne für eine Erweiterung gab es schon lange, bereits 2006 wurden die ersten Grobplanungen gemacht. Und nun können sie in die Realität umgesetzt werden. "Wir hatten 2017 ein sehr gutes Wachstum", sagt Beck. In Bräunlingen konnten in den vergangenen sieben bis acht Jahren weitere 100 Arbeitsplätze geschaffen werden, sodass aktuell über 300 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Der Erfolg am deutschen Standort hat letztendlich auch den amerikanischen Mutterkonzern überzeugt – in Bräunlingen wird erweitert. Doch mit dem Anbau, der quer hinter dem Bestandsgebäude er richtet wird, soll nicht nur zusätzlicher Platz geschaffen werden, sondern auch der komplette Warenfluss optimiert werden, denn noch wird viel Zeit damit verbracht. Involviert waren auch Mitarbeiter: Die Antwort auf die Frage "Was braucht Ihr?" sollte bei den Planungen berücksichtigt werden.