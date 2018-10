25 Altherren-Ausflüger des SV Döggingen haben eine interessante Führung im Hangar des Zeppelinwerks in Friedrichshafen genossen. Es befanden sich gerade zwei einsatzbereite Zeppeline in der riesigen Halle, die wegen des schlechten, nasskalten Wetters am vergangenen Samstag vergeblich auf einen Einsatz warteten, während sich ein einsamer Mechaniker am Gerüst eines im Bau befindlichen Zeppelins zu schaffen machte. Die Führung zur Produktion und zur Technik dieser Fluggeräts begeisterte die Dögginger Fußballer. Mit dem Katamaran setzte die Gesellschaft nach Konstanz über, wo man sich nach einem abendlichen Spaziergang durch die Altstadt bei einem ausgiebigen Abendessen für die Heimfahrt stärkte. Foto: Minzer