Bräunlingen Die Wasser-Misere soll bald ein Ende haben

Laut einer Mitteilung der Stadt war die Wasserversorgung in den vergangenen Jahren in niederschlagsarmen Zeiten für die Einwohner Mistelbrunns teilweise mangelhaft. Je nach Verbrauch von Trinkwasser wurde mit externen Tankfahrzeugen Wasser zum Hochbehälter Mistelbrunn gefahren. "Eine gute und ausreichende Wasserversorgung für die Bürger in Mistelbrunn ist uns sehr wichtig", betonten jetzt Micha Bächle und Kerstin Milse.

Nach Aussage der Baufirma Scharpf waren die Kohlwaldquellen umläufig, das heißt, die Abdichtung im Quellfassungsbereich war undicht und das Hauptwasser lief vom Graben weg. Grund dafür waren unter anderem Wurzeleinwachsungen, die die Abdichtung beschädigt haben. Durch bauliche Veränderungen und eine vollständige neue Fassung mit Lehmabdichtung sei nun mit einer dauerhaften Verbesserung zu rechnen, verspricht die Fachfirma. Zudem wird noch ein Quellsammelschacht mit einem Fassungsvermögen von rund neun Kubikmetern verbaut, der zur Versorgung der Außenlieger im Kohlwald und als zusätzliches Tagesvolumen für Mistelbrunn ausreiche.

Die Baumaßnahme ist bereits seit Mitte Mai im Gange und die Arbeiten laufen nach Plan, berichtet Bauleiter Heiko Kleinschmidt. Da solche Quellsanierungen nicht mit sonst anstehenden "normalen Baumaßnahmen" zu vergleichen sind, hatten interessierte Mitarbeiter der Verwaltung, vom Bauhof und Forst die Möglichkeit, die nicht alltägliche Maßnahme zu besichtigen und sich über die Trinkwasserversorgung zu informieren. Ebenfalls mit von der Partie waren der Bräunlinger Gemeinderat und Verantwortliche für Trinkwasserversorgung, Christian Stark, sowie interessierte Mitarbeiter der Stadtwerke VS.