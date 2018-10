Bräunlingen Die ganze Welt mit der Kamera erkundet

Bräunlingen. Obwohl Karl-Peter Mantel beruflich mit sämtlichen graphischen Techniken vertraut ist, galt seine Vorliebe immer der Fotografie, da sie sich mit der praktischen Geographie des Reisens und der Ethnologie gut ergänzt, sagt der Freizeitphotograf selbst zur Motivation hinter seinem Hobby. Die aktuelle Ausstellung "Kreative 48 er" im Kelnhofmuseum ist derzeit die einzige Gelegenheit, Werke aus dem umfangreichen Fundus von Karl-Peter Mantel zu sehen.

Er wurde in Michelstadt im Odenwald geboren und übersiedelte mit den Eltern schon früh in den Heimatort seines Vaters, wo er die Schule besuchte. Schon in jungen Jahren zog es ihn hinaus in fremde Welten, etwa nach Afrika, immer mit der Kamera und einem VW-Bus unterwegs, bis nach Salisbury im heutigen Zimbabwe. Dort war er auch einige Zeit beruflich tätig.

Neben vielen Fotos brachte Karl-Peter Mantel auch viele Schmetterlinge, Käfer und andere Insekten für seinen Schulkameraden Bernhard Weisser mit nach Bräunlingen. In den weiteren Jahren kamen noch einheimische und europäische Arten mit hinzu. Diese wurden präpariert und in Glaskästen, darunter im Bräunlinger Waldmuseum, ausgestellt.