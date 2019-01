Bräunlingen Die Brändbachhalle kommt in Fahrt

Bräunlingen-Unterbränd (guy). Am 27. Juli wurde damals die neue Brändbachhalle mit einem Festakt offiziell eingeweiht. Aber wie lief es eigentlich für das neue Veranstaltungszentrum in Unterbränd? Wird die Halle auch angenommen?

Sie ist gerade dabei, so richtig Fahrt aufzunehmen. Die Stadträte haben mit einer außerplanmäßigen Ausgabe von 70 000 Euro die Bezahlung der letzten offenen Handwerkerrechnungen abgesegnet. Wie Bürgermeister Micha Bächle erklärt, habe die Stadt bei den entsprechenden Betrieben mehrfach angemahnt und um die Rechnung gebeten: "Die waren eigentlich noch für 2018 vorgesehen", so Bächle. Bis zum Kassenschluss vergangenes Jahr seien dennoch nicht alle vorgelegen. Daher seien sie für 2019 in Form einer außerplanmäßigen Ausgabe zu verbuchen.

Für Anna Welke vom Kulturamt ist die erste Phase seit Eröffnung der Halle als ein Erfolg zu werten, wobei der Zeitabschnitt direkt nach offizieller Einweihung weniger berücksichtig werden könne: "So richtig läuft sie ja prinzipiell erst ein halbes Jahr. Gestartet sind wir direkt in die Sommerferien hinein", sagt Welke. Dennoch kann sich sehen lassen, was bisher passierte. Von September bis Dezember hatte man elf größere Veranstaltungen abseits der regelmäßigen Belegung durch Vereinsaktivitäten oder verschiedene Gruppen. "Wir sind sehr zufrieden, wie sie angenommen wird. Und dass, obwohl wir die Halle noch nicht explizit beworben haben", sagt Welke.