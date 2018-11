Bräunlingen Der Wasserpreis soll steigen

Neuer Lastwagen muss her

Das Gremium muss über den Vorschlag der Verwaltung beschließen, die Kosten pro Kubikmeter Wasser von 2,54 Euro auf 2,79 Euro zu erhöhen. Im Bauhof stehen Fahrzeugbeschaffungen an. Zwingend ersetzt werden muss der mittlere der drei zur Verfügung stehenden Lastwagen. Die Verwaltung erwartet Kosten in Höhe von 150 000 Euro. Zur Wahl stehen Modelle der Hersteller MAN und Mercedes-Benz. Im Abwasserbereich soll ein Transporter eingesetzt werden, der knapp über 30 000 Euro kosten soll. Für die Grünanlagen erwägt die Stadt einen Aufsatzrasenmäher zu kaufen. Das bisherige Gerät ist verschlissen.

Die Gemeinderäte debattieren ferner über den Forstplan 2019 und über das Angebot, dass sich die Kommune an der Energiedienst Kommunal beteiligt. Vorgeschlagen wird, sich am Netzgeschäft des Anbieters mit bis zu knapp 900 000 Euro zu beteiligen. Eine Zusage würde es ermöglichen, am Stromnetz der Zukunft mitzugestalten und die lokale Wirtschaft stärken.