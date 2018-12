Bräunlingen Der Mann hinter den Musik-Stars

Ohne Videos geht nichts

Waren anfangs CDs die Haupttonträger, so hat sich heute vieles ins Internet und zu den Streamingdiensten verlagert. "Das Tonstudio ist inzwischen hauptsächlich Dienstleister", so Zibret. So entstehen auf Bestellung Kompositionen, offen ist das Studio aber auch für Interessenten, die gegen Honorar eigene Aufnahmen wünschen und diese dann selbst zu vermarkten versuchen. "Aufnahmen ohne Musikvideo geht heute gar nicht mehr", weiß er. Entsprechend hat Zibret in jüngster Zeit seine Aktivitäten auch auf die Produktion von Musikvideos ausgeweitet und vor kurzem einen ersten Dreh am Bodensee aufgenommen.

Schon einige Musikgrößen haben sich in den zurückliegenden Jahren die Klinke in Döggingen in die Hand gegeben. So war Gregor Avsenik ebenso hier zu Gast wie Henry Arland mit seiner Klarinette. Lieder nach Kompositionen aus Döggingen haben Lena Valaitis, die Schäfer und Oswald Sattler ebenso in ihrem Repertoire wie die Feldberger und die Alpenrebellen.

So heißt es nun für Benjamin Zibret, die Koffer zu packen, um rechtzeitig zu den Proben am ersten Veranstaltungsort zu sein und den gemeinsamen Auftritt der Geschwister Hofmann mit Robin Leon zu perfektionieren.

Benjamin Zibret komponierte bereits im Alter von 14 Jahren Lieder für seine Band, vor 27 Jahren fand er dann als Vollblutmusiker den Weg von Slowenien in den Schwarzwald. Dort stieg er beim "Schwarzwald-Echo" als Klarinettist, Sänger und Gitarrist ein, ehe er nach anschließendem fünfjährigen Engagement bei den "Feldbergern" von der Bühne hinter das Mischpult wechselte. Seit 20 Jahren betreibt er nun mit Erfolg sein Tonstudio "Bella Vista-Musik" in Döggingen, inzwischen mit eigenem Label.