Bräunlingen Der Heidenloch-Bikepark ist jetzt offiziell eröffnet

Sie habe heute wieder einmal festgestellt, was die Menschen im ländlichen Raum hinbringen, bemerkte die Landtagsabgeordnete der Grünen Martina Braun. In einer größeren Stadt sei ein ehrenamtlicher Arbeitseinsatz in dieser Dimension wohl nicht möglich gewesen. Der Heidenloch-Bikepark habe viele Seiten. Er verbinde Jung und Alt, diene dem Tourismus, bringe Spaß und Freude und fördere damit auch die Gesundheit. Dieser Park bringe Bewegung in der Natur und zeige, in welch schönem Naturraum wir wohnen. Mit dem Zitat "Radfahren kommt dem Flug der Vögel am nächsten" des Naturforschers Luis Halle wünschte sie dem neuen Bikepark ein gutes Gelingen.