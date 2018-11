Bräunlingen Der Brücken-Ärger ist jetzt vorbei

Bürgermeister Micha Bächle ist froh, dass die Hauptschlagader von Waldhausen jetzt wieder frei ist und dankte für das große Verständnis der Bürger. Er ist froh, dass der Kreis die Sanierung der Brücke und der Kreistrasse durch Waldhausen übernommen hat. Letztendlich wurde alles positiv umgesetzt und habe zu einer deutlichen Verbesserung der Straßenverhältnisse geführt. Dies müsse man bei all dem verständlichen Ärger der Betroffenen in Mittelpunkt stellen. Er wisse, dass es für alle ein harter Weg gewesen sei, doch alles in allem habe es funktioniert.