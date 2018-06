Bräunlingen Der Bräunlinger Historie auf der Spur

Bräunlingen. Die Bräunlinger Remigiuskirche ist eines der ältesten Gotteshäuser der Region. Der Bauforscher Burghard Lohrum stellt am Samstag, 16. Juni, im Rahmen einer Führung baugeschichtliche Analysen und Untersuchungen vor. Schon die Tatsache, dass sie dem heiligen Remigius geweiht wurde – der Reimser Bischof hatte im Jahr 498 den fränkischen König Chlodwig getauft – weist darauf hin, dass der erste christliche Sakralbau in Bräunlingen während der Merowingerzeit und somit spätestens in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts erbaut worden sein muss. Denn in dieser Epoche wurde Remigius besonders verehrt.