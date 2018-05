Bräunlingen Den Vorsitzenden bestätigt

Im zweiten Teil der Generalversammlung berichtete der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge unter der Überschrift "Berlin und die neue Bundesregierung" in Kurzform über seine Eindrücke in der Bundeshauptstadt. Dabei forderte er ein Zuwanderungsgesetz. In der teilweise mit emotionalen Wortmeldungen gespickten Diskussion über aktuelle Problemfelder, bekam Klinge ein gutes Meinungsbild über die Themen, die derzeit bewegen. Dabei ging es um die Digitalisierung, die Wohnungsnot mit den hohen Mieten, die zukünftige Rentenfinanzierung, die Flüchtlingsproblematik bis hin zum Familiennachzug, die Abschaffung der Kindergartengebühren und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mit Bürgermeister Micha Bächle soll demnächst ein Diskussionsabend stattfinden. 2019 steht die Aufstellung der Listen für die Kreis- und Gemeinderatswahlen für die FDP an.