Bräunlingen Das Spielschiff bekommt Gesellschaft

Bräunlingen. "Ich wurde während meines Bürgermeisterwahlkampfes von etlichen Eltern und auch aus den Kindergärten angesprochen, den Spielplatz auch für Kleinkinder attraktiv zu machen", sagte Bürgermeister Micha Bächle bei einem Vororttermin. Das sei für ihn viel Motivation gewesen, sich darum zu bemühen, dass auch die Kinder unter drei Jahren auf dem neuen Spielplatz ihren Bereich finden.

Bunte, wasserbezogene Figuren sorgen für ein schönes Bild

Auch optisch wird der Spielplatz aufgewertet: Er bekommt kindgerechte farbige Holzfiguren am Sicherheitszaun, für die Gestalter Hermann Scherer in ehrenamtlicher Arbeit mehr als 360 Stunden aufgebracht hat. Wasserbezogene Motive wie Fische und Meerjungfrauen sorgen für ein schönes Bild. Auch der Bauhof und der Stadtgärtner packen mit an. In den kommenden Monaten wird unter anderem durch Kletterpflanzen der hohe Zaun optisch mehr in den Hintergrund rücken. "Das ist dann eine runde Sache" sagte Alexander Misok vom Stadtbauamt.