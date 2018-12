Bräunlingen Das letzte Schwein lässt sein Leben für Alte Herren des FC

Bernhard Hirt bedauert diesen Schritt keineswegs, konnte doch schon einige Zeit mangels funktionsfähigem Flaschenzug kein Großvieh mehr in diesen Räumen geschlachtet werden. Im Vorjahr hatten lediglich noch zehn Schlachtungen, davon zwei von heimischen Landwirten, stattgefunden. Außerdem bereitete die unregelmäßige und unsachgemäße Nutzung des Schlachtabfallbehälters hygienische Probleme.

Fehlen dürfte allerdings künftig vor allem die Kühlkammer, in der Vereine und andere Veranstalter Lebensmittel und Getränke in größerer Menge aufbewahren konnten. Mit der Schlachtung eines Schweines als kulinarischen Beitrag zum seit 1976 alljährlichen Schlachtfest setzten nun die Bräunlinger AH einen Schlusspunkt. Seit der Jahrtausendwende waren sie einmal im Jahr Schlachthausnutzer. Nun müssen sie sich nach einer neuen Möglichkeit erkundigen.

Strengere hygienische Vorschriften, die selten gewordene eigene Schweinehaltung in ländlichen Haushaltungen und Gefriertruhen im eigenen Heim machten diese einstige Erleichterung der Hausschlachtungen zum Auslaufmodell. Noch ist offen, was mit dem Gebäude und dem gesamten Areal in der Dorfmitte in Zukunft geschehen soll.