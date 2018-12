Bräunlingen. Mit einer ganz besonderen Einstimmung auf die Weihnachtsfeiertage 2018 möchte der Heimat- und Trachtenbund Bräunlingen am Vorabend des vierten Advents aufwarten. Ein lebendes Bild, die Darstellung einer biblischen Szene, umrahmt am Samstag, 22. Dezember, den Wortgottesdienst um 18.30 Uhr in der katholischen Stadtkirche. Schon seit 23 Jahren zeigt der Trachtenbund in dieser Form die biblische Darstellung in der Kirche und knüpft damit an die jahrzehntelange Tradition der lebenden Bilder, die ursprünglich an den öffentlichen Weihnachtsfeiern in der Stadthalle gezeigt wurden, an. In diesem Jahr wird es die Darstellung: "Gott den Weg bereiten" sein. Grundlage des Bildes ist das Lukasevangelium (Lukas I,39-55). Die musikalisch Umrahmung des Bildes gestalten die "Baaremer Lerchen" mit zwei Liedern.