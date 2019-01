Bräunlingen Dachsanierung muss weiter warten

Die Sanierung in Mistelbrunn, die bereits 2016 im Gespräch war, wird erneut nicht angegangen. Nur Reparaturen sind aktuell geplant.

Bräunlingen-Mistelbrunn. Ein großes Thema in mehreren Ortschaftsratsitzungen in Mistelbrunn war im Jahr 2016 eine als notwendig eingestufte Sanierung des Rathausdaches. Seitdem taucht der Punkt jedes Jahr in der Mittelanmeldung auf, getan hat sich bisher jedoch nichts.

Auslöser für die damaligen Diskussionen war die Meldung von Alexander Misok vom Stadtbauamt an Ortsvorsteher Norbert Knöpfle, es bestehe Sanierungsbedarf des Daches auf der Südseite. Die Kosten schätzte er damals auf 13 000 bis 15 000 Euro. Gleichzeitig wurde damals über den Gemeinschaftsraum diskutiert, der schon lange auf der Wunschliste steht, und dass sich eine Planung möglicherweise auf die Dachsanierung auswirkt. Misok war dann am 10. November 2016 bei der Ortschaftsratsitzung vor Ort und erläuterte den Zustand des Rathausdaches.