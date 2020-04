Bräunlingen Coronavirus: Schutzmasken hängen an Bäumchen

Spontan erklärte sie sich bereit, den Erstbedarf von 120 Masken herzustellen, eine Nachbarin unterstützte sie beim Nähen. Nachdem die Caritas versorgt war, stieß sie auf eine Information, dass in Tschechien Mundschutz an Litfaßsäulen aufgehängt wird, um ihn für Leute zugänglich zu machen, die Bedarf haben. Eine gute Sache, wie sie fand – das könnte man hier auch machen, so ihr Gedanke.

So wurde das Bäumchen vor dem Haus mit verschiedenen Modellen selbstgenähter Behelfsmundmasken bestückt. Jede Maske enthält eine genaue Beschreibung, wie sie zu handhaben ist. Denn es sind keine Medizinprodukte, können aber die Ansteckungsgefahr durch das Abfangen von Tröpfchen deutlich reduzieren.

Manche hinterlassen Obulus

In den ersten zwei Tagen wurden bereits acht Masken mitgenommen. Manche haben einen Obolus hinterlassen, manche nicht. Das sei völlig in Ordnung. Katharina Knetsch näht weiter. Sorgen bereitet ihr lediglich der Nachschub an Material. Denn jetzt schon seien die notwendigen Schrägbänder und Gummilitzen nur noch schwer oder zu überhöhten Preisen zu bekommen. Wenn die Maskenpflicht erweitert werden sollte, könne das das nächste Klopapier werden, befürchtet Katharina Knetsch. Momentan hat sie Stoff und Gummilitzen nachbestellt, ein Liefertermin steht aber noch nicht. Wenn jemand Material zu Hause habe, sei sie ein dankbarer Abnehmer.