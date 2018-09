Bräunlingen Bus-Platz wird wichtig

Bräunlingen-Mistelbrunn. Ortsvorsteher Norbert Knöpfle stellte die einzelnen Punkte vor, die in Abstimmung mit dem Ortschaftsrat so weiter gegeben werden sollen. Priorität eins hat die Errichtung eines Buswendeplatzes, der 2019 umgesetzt werden muss aufgrund des neuen Buskonzepts zur Breisgau-S-Bahn. In Zukunft ist Mistelbrunn keine Durchfahrt mehr, sondern ein Buswendepunkt von Donaueschingen aus. Für den geplanten Buswendepunkt werden drei Varianten geprüft. Die Kosten für die Prüfung werden mit 7500 Euro beziffert.

Die Sanierung des Hochbehälters von 1960 steht ebenso auf der Agenda wie die Renaturierung des Kesslerbächles. Eine Sanierung des Rathausdachs soll auch wieder angedacht werden. Wichtig ist auch die Absicherung des Löschteiches. Fortgeschrieben wurden die Schaffung eines Dorfgemeinschaftraumes und die Umgestaltung der Brunnenanlage. Es wurde angeregt, im Vorfeld in Eigenarbeit die Fläche wenigstens einmal zu säubern und Rasen einzusäen, damit sie wieder ansehnlich ist. Ebenfalls längerfristig ist die Erschaffung bzw. Erweiterung des Baugebiets an der Unterbränder Straße je nach Bedarf. Da 2019 die Umstellung der Haushaltsführung erfolgt, stehen einige Kostenpunkte schon fest. Am 1. Oktober soll es in einer Sitzung aller Gemeinde- und Ortschaftsräte detaillierte Informationen geben.

Unter Bekanntgaben informierte Ortsvorsteher Knöpfle darüber, dass die Sanierungsarbeiten an der Quelle am 14. Juli abgeschlossen wurden. Trotz des trockenen Sommers gab es keine Engpässe, also habe sich die Sanierung bewährt. In Zukunft werde die Quellschüttung regelmäßig geprüft. Die Wellnessliege am Kinderspielplatz steht, und ein Elektroheizgerät für die Dorfgemeinschaft wurdeangeschafft.