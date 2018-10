Bräunlingen Bure zum Alange lassen keinAuge trocken

Bräunlingen. Dabei ist es nicht einfach nur Witz und Jux, sondern die beiden präsentieren mit ganz besonderem Charme auch Hintergründiges. Zu erleben ist das bei der Bräunlinger Kilbig am Samstag, 20. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle. Die beiden Landwirte aus Breitnau und Rudenberg bringen ihre Lebensgeschichten und ihre Einstellung zu aktuellen Themen auf lustige Weise auf die Bühne und zeigen dabei den Schwarzwälder Humor furztrocken auf. Ein Beispiel: Herr Schwaderlappä, der Kurgast von Bauer König, beschwert sich des öfteren über den Vermieter der Ferienwohnung und behauptet Sachen, die ein eingefleischter Schwarzwälder so gar nicht hören will. Dabei kommt es immer wieder zu temperamentvollen Meinungsäußerungen und unzähligen Unstimmigkeiten, die dem Bauer den Verstand rauben.

Nach dem Programm der "Bure" sorgen die Brennhisli-Musikanten für Spaß und Stimmung. Karten gibt es noch beim Verkehrsamt Bräunlingen, Telefon 0771 / 6 19 00, oder über die Mitglieder des Heimat- und Trachtenbundes.