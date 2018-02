Neben den historischen Fasnetgruppen bestimmten am Schmutzigen Dunschtigabend viele freie Spontangruppen das närrische Bild in Bräunlingen bis in die frühen Morgenstunden. Die Gruppen kommen aus Lust am närrischen Tun zusammen und fallen durch ihre sehr kreativen, farbenfrohen, ungewöhnlichen und oft auch aussagekräftigen Verkleidung auf. Über 30 närrische Gruppen mit unterschiedlichem und auch abenteuerlichem Outfit zogen zur Freude der zahlreichen Zuschauer als Pferdchen, Eulenspiegel, Blumenmädchen, Mexikaner, Draculas, Waldmänner, Rot-Kreuz-Helferinnen, 4711-Parfümdamen, Hirsche, Bedienungen, Glitzerdamen, Schwarzwaldmädels und Vogelscheuchen durch die Gasthäuser und Narrenbuden der Zähringerstadt. Foto: Maier