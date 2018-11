Bräunlingen Bürger sagen Verwaltung die Meinung

Bräunlingen. Es gehe darum, Ideen, Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Problemstellen zu sammeln, diese zu bündeln und nach Machbarkeit und Umsetzungsmöglichkeiten zu prüfen, so Bächle am Infostand zum Thema Innerstädtisches Verkehrskonzept auf dem Wochenmarkt. Kompetente Unterstützung bekam Bächle von Diplom-Ingenieur Florian Krentel vom Büro Fichtner Water and Transportation aus Freiburg, der zu den Anmerkungen der Bürger den fachspezifischen Hintergrund beisteuerte.

Wochenmarkt wird zum Forum für Gedankenaustausch

Das Interesse an den aktuellen zwei Stunden war mit mehr als 50 Bürgern sehr groß, denn nie war der Stand leer. Immer wieder kamen Bräunlinger, um über die nach ihrer Meinung, zum Teil auch von der individuellen persönlichen Situation bestimmten, zu verbessernde Verkehrssituation in der Kernstadt von Bräunlingen zu berichten.