Bräunlingen Bräunlinger wagen sich auf große Fahrt nach Marrakesch

Matthias und Anette Reichmann sowie Alexander Kienzler und Gina Muckle werden mit einem Cheep Cherokee und einem Audi A6 die Strecke unter die Räder nehmen. Beide Vehikel sind bereits in die Jahre gekommen, denn Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Fahrzeuge mindestens 20 Jahre alt sind und nicht mehr als 1000 Euro pro Auto kosten dürfen.

Eigentlich ist es ja "nur" die Rallye München-Barcelona, aber der Veranstalter hat sich entschieden, die Strecke etwas auszudehnen. Nach Barcelona wird in Südspanien Europa verlassen und nach Marokko übergesetzt. Dort erwarten die Fahrerteams dann steinige Wüsten, karge Gebirgslandschaften, Staub, Sand und Pisten in der Hitze Afrikas. Endstation ist Marrakesch in Nordafrika. Normalerweise wäre die Rallye bereits beendet, doch wegen Temperaturen in der Wüste im Juli und August von teils bis zu 50 Grad Celsius haben sich die Veranstalter entschieden, die Rallye auf September zu legen. Start ist nun am 23. September, Zielankunft in Marrakesch ist am 3. Oktober. Dadurch haben die Teams auch etwas mehr Zeit, die Fahrzeuge für die verlängerte Tour und die Herausforderungen Südspaniens und Marokkos vorzubereiten.

"Wie die genaue Streckenführung aussieht, steht noch in den Sternen", erzählt das Quartett des MSC Bräunlingen lachend. "Es wird jeden Abend eine Routenempfehlung mit Streckenziel und Treffpunkt für den bevorstehenden Tag verkündet. Navigationssysteme und Autobahnen gilt es natürlich zu vermeiden und werden von uns als erfahrene Offroader auch nicht in Betracht gezogen", so die MSCler. Eine große Herausforderung war die Instandsetzung der Fahrzeuge. "Da für 1700 Euro und das Alter der Autos nicht ganz so viel zu erwarten war, haben wir viel Fleiß, Schweiß und Arbeit investiert", so Anette Reichmann. Nach der Ankunft in Marrakesch ist das Abenteuer noch nicht ganz zu Ende. Denn im Anschluss geht es auf die Fähre und zurück nach Hause – hoffentlich mit beiden Autos.