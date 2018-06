Den Aufstieg in die Bezirksliga machten die Bräunlinger Kicker zwar schon am 29. Mai perfekt, doch richtig gefeiert wurde nun am Samstag nach der letzten Kreisligapartie, die gegen den SV Gündelwangen zudem noch mit 3:1 gewonnen wurde. Bürgermeister Micha Bächle war wie schon zum entscheidenden Spiel um den Aufstieg vor Ort und überreichte den Bräunlinger Fußballern die Medaillen und gratulierte ihnen zum Meistertitel. Seit elf Jahren arbeiteten die Zähringerstädter auf den Aufstieg in die Bezirksliga hin, und nun ist man sicher, da angekommen zu sein, wo man hingehört. Was wären Bräunlinger Kicker, wenn sie sich dann nicht etwas Besonderes einfallen ließen, diesen Aufstieg gebührend zu feiern? Mit einem Traktor samt Anhänger ging es durch die Bräunlinger Innenstadt zum Sponsor Alexander Würth von Straub Verpackungen. Als nächste Station stand der Balkon des Hauses zum Meisterschaftsfoto an. Dann ging es wieder zurück ins Stadion, wo im Anschluss noch bis in die frühen Morgenstunden kräftig gefeiert wurde. Fotos: Roger Müller