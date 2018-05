Bräunlingen Bräunlinger Betriebe zeigen Leistungskraft

Bräunlingen. Die Veranstaltung ist eine gute Synthese aus der vielseitigen Leistungskraft der Bräunlinger Betriebe und einem großartigen Rahmenprogramm. Die alle drei Jahre angebotene Gewerbeschau ist ein beliebtes und sehr informatives Schaufenster der heimischen Wirtschaft und ist als willkommene Unterstützung der mittelständigen Betriebe im ländlichen Raum einzuordnen.

Zahlreiche Aussteller aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen boten einen guten Einblick über ihre Produktion und ihre Kaufangebote in der Stadthalle sowie auf dem Freigelände. Viel Zuspruch fanden die zahlreichen Sonderattraktionen, darunter die selbstständige Herstellung eines Handyhalters, das Kinderschminken oder der Schwung am Wunschrad. Zum Angebot gehörte auch ein Infoforum "Ausbildung in Bräunlingen", bei dem viele Firmen ihre Ausbildungsmöglichkeiten und die Voraussetzungen dafür vorstellten.

Mit über 170 Oldtimern (Autos und Motorräder) mit hohem Liebhaberwert wurde das vierte internationale Oldtimertreffen in der Innenstadt zu einem absoluten Höhepunkt des Wochenendes. Es kamen sogar erheblich mehr Oldtimer als angemeldet, so Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche. Die ältesten Autos waren mit dem Ford Tin Lizzie über einhundert Jahre alt. Viele historische Gefährte aus den 50er- und 60er- Jahren, dabei BWM, MG, Corvette, Daimler Benz, Austin, Borgward, DKW, Fiat, Morris Minor und Alfa Romeo fanden viel Interesse der Besucher vor der Stadthalle und in der Kirchstraße. Bei den Motorrädern ragte der Motoclub Tornax Super aus dem Jahre 1932 heraus. Etliche Besitzer zündeten die Maschinen und ließen die Besuchern den nicht zu verwechselnden Klang der Zweiräder hören. Bei den Autos gab es sogar einen seltenen Benz mit Seitenauspuff zu sehen. Für die musikalische Umrahmung des Topwochenendes sorgten die Stadtkapelle, die Scherenschleifer, der MGV Döggingen und die Seniorengymnastik. "Ich denke, dass wir aufgrund der guten Resonanz über das Wochenende an die Besucherzahlen der letzten Gewerbeschau mit knapp 14 000 wieder herangekommen sind" meinte Hauptamtsleiter und Wirtschaftsförderer Jürgen Bertsche.