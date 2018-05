Allmählich bekommt die Brändbachhalle in Unterbränd einen neuen Schliff. Trotz widriger Wetterverhältnisse können die Arbeiten am Wärmeverbundsystem, die Gipser- und Malerarbeiten im Außenbereich in den nächsten Tagen abgeschlossen werden. An diesem Wochenende beginnt ein Arbeitseinsatz der Unterbränder Dorfgemeinschaft, bei dem ein Teil der Holzverschalung angebracht wird, die an Teilen der Fassade vorgesehen ist. Das Gerüst an der Front wurde bereits abgebaut, die Parkplätze am Heidenlochweg und an der Hirschmoosstraße wurden schon im Vorfeld fertiggestellt. Am Montag, 28. Mai, beginnt die Firma Volz mit den Arbeiten an der Außenanlage. In der Halle selbst laufen die Ausbaugewerke wie Sportbodenbau, Heizungsbau und Fliesenlegearbeiten auf Hochtouren. "Wir sind im Zeitplan", freut sich Alexander Misok vom Stadtbauamt. Beim Annafest am Freitag, 27. Juli, findet die Eröffnung statt. Foto: Rademacher