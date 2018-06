Bräunlingen Brändbachhalle auf der Zielgeraden

Die Eigenleistungen: Im Vorfeld war mit Eigenleistungen in Höhe von 50 000 Euro gerechnet worden. Doch dieser Betrag musste korrigiert werden, unter anderem weil der zeitliche Verzug eine engere Taktung der Gewerke erforderte. Schon beim Ausräumen der Halle waren die Unterbränder im Einsatz, aktuell kümmern sie sich mit Uwe Mantel um die Holzfassade – übrigens Weißtanne, die eigens aus dem Bräunlinger Stadtwald stammt. "Ich bin ganz guter Dinge, dass wir ein großes Volumen an Eigenleistungen zustande bringen", ist Klötzer überzeugt. Denn auch bei der Gestaltung des Außenbereiches könnten sich die Bürger noch einbringen.

Die Nutzung: Wie viel die Nutzung der Halle zukünftig kosten soll, steht noch nicht fest. Klar ist schon einmal, der Neubau bietet ganz neue Varianten. So kann beispielsweise auch nur das Foyer für Veranstaltungen gemietet werden. Oder die Außenanlage im Süden kann nun durch die Verlegung des Eingangs Richtung Norden gemeinsam mit dem Veranstaltungssaal genutzt werden. Der Mehrzweckraum im Keller ist den Unterbränder Vereinen und dem Ortschaftsrat vorbehalten. Somit ist es nun aber auch möglich, dass zwei Veranstaltungen parallel in der Brändbachhalle stattfinden können. Über die Kosten für die Nutzung der Halle hat der Unterbränder Ortschaftsrat Anfang der Woche bereits nichtöffentlich diskutiert, nun steht noch die endgültige Entscheidung des Gemeinderates in der kommenden Woche aus. Eine Richtung gibt es allerdings schon: Es sollen einheitliche Bedingungen für die Vereine in den Ortsteilen und der Kernstadt geschaffen werden. Ähnlich der Bräunlinger Stadthalle wird es auch für die Brändbachhalle eine Informationsveranstaltung für die Vereine geben.