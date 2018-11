Bräunlingen Blick in Vergangenheit

Der erhaltene Fleck liefert auch interessante Erkenntnisse über den Trend der Kirchengestaltung. War es früher generell etwas dunkler, versuchte man in den Siebzigern vieles wieder heller zu machen. Heute ist das wieder umgekehrt: "Man geht eher dazu über, große Teile wieder dunkler zu gestalten, nach oben hin soll es heller werden", erklärt Rosenstiel. Wie das in etwa aussieht, kann man sich in der Stadtkirche anschauen. An einem kleinen Fenster in die Vergangenheit.