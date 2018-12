Bräunlingen Bio-Gemüse jetzt bei Marius Benz

Als gelernter Koch – er absolvierte eine Kochausbildung im Gasthof "Hirschen" in Mundelfingen – ist er bestens bewandert in der Beurteilung der Qualität der Lebensmittel, die er künftig anzubieten gedenkt.

Auch der Alltag eines Marktstandbetreibers ist ihm geläufig, war er bisher doch schon zehn Jahre regelmäßiger Mitarbeiter an einem Obst- und Gemüsestand in Follwacznys Markt-Nachbarschaft. Über diese Bekanntschaft kam letztlich auch die Verbindung zustande, aus der nun die Nachfolgelösung wurde.

Zuletzt hatte Marius Benz in der Industrie gearbeitet, doch wuchs sein Wunsch nach Selbstständigkeit. "Ich denke, ich kann mich mit der neuen Arbeit besser selbst verwirklichen", sieht er der neuen Aufgabe mit Freude entgegen. Unterstützung erfährt Benz durch seine Mutter Gerda; mit ins Boot geholt hat er sich auch seine beiden Cousinen, die ihm am Stand zur Hand gehen. Verlassen kann er sich auch künftig auf die langjährige Mitarbeiterin des Vorgängers, Ursula Hässler, die weiterhin den Markstand mitbetreut.

Benz übernimmt das gesamte Marktinventar seines Vorgängers, das vorläufig weiterhin in dessen Räumlichkeiten untergebracht sein wird. Allerdings ist er auf der Suche nach neuen Unterstellmöglichkeiten. Anders als bisher sehen die Planungen keinen Eigenanbau der Produkte vor, vielmehr werden die Waren hauptsächlich vom Bio-Großhändler Rinklin aus Eichstätten am Kaiserstuhl bezogen. Benz nimmt aber auch Eier aus regionalen zertifizierten Bio-Betrieben ins Angebot.

In dem zehn Meter langen Verkaufswagen mit 70 Quadratmetern überdachter Verkaufsfläche wird er das Warensortiment des Vorgängers unter dem bisherigen Logo komplett weiterführen.

"Wichtig war bei dem Kauf auch die Übernahme des Marktplatzes, da es nicht einfach ist, als neuer Anbieter überhaupt einen solchen zu bekommen", so ein weiteres Argument für den Einstieg als Marktbeschicker. Obwohl schon am Markttag vor Weihnachten Einstand gefeiert wurde, ist der offizielle Start jetzt auf den Freitag, 4. Januar, in Donaueschingen und einen Tag später auf dem Markt in Villingen festgelegt.

Mit kleinen Geschenken an die Kundschaft wünscht sich Marius Benz für diese Tage einen optimalen Einstand und für die Zukunft einen spürbaren Anteil am wachsenden Bio-Markt.

Der Donaueschinger Wochenmarkt findet auf dem alten Festhallenplatz ganzjährig freitags in der Zeit von 7 bis 13 Uhr statt. Dort bieten mehr als 20 Marktbeschicker, Händler und Direktvermarkter ein vielfältiges Sortiment an frischem Obst und Gemüse, Eiern, Fleischwaren, Milchprodukten, Brot und vielen weiteren Produkten zum Kauf an.