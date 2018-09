Bräunlingen Beziehung aus alten Zeiten

Doch was tun, wenn dann auch noch durch Krankheit ein temporärer Engpass entsteht? In Bräunlingen stellt man einfach kurzerhand einen erfahrenen Mann ein, der bereits 14 Jahre Erfahrung als Stadtbaumeister in einer Nachbargemeinde gesammelt hat. Ja, richtig gelesen. Bürgermeister Micha Bächle hat Entlastung für das Bauamt gesucht und hat sie auch gleich gefunden: Der langjährige Stadtbaumeister aus Löffingen, Thomas Rosenstiel, verstärkt seit Anfang September übergangsweise und in Teilzeit das Team des Bräunlinger Stadtbauamtes. Beide kennen sich aus alten Tagen, als der eine noch Gemeinderat war und der andere noch Stadtbaumeister. "Herr Rosenstiel ist als Bauingenieur und langjähriger Stadtbaumeister ein ausgewiesener Fachmann. Über viele Jahre haben wir bereits in meiner Funktion als Gemeinderat in Löffingen sehr gut zusammengearbeitet", freut sich Bächle über die kurzfristige Entlastung.

Gleichwohl sei klar, dass nicht alles aufgefangen werden kann. "Wir hoffen, dass wir bald wieder in voller Mannschaftsstärke im Bauamt zur Verfügung stehen." Und im Oktober beginnt die neue Amtsleisterin Antje Krotzinger bei der Stadt Bräunlingen. Derweil kümmert sich der Alt-Stadtbaumeister Rosenstiel vor allem um die Themen Erschließung Baugebiet Bregenberg und Erschließung Baugebiet Waldhausen.