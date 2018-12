Es ist fast schon eine Herzensangelegenheit, das jährliche Charity-Event des Trios von Insaja. Die Veranstaltung versteht sich nicht nur als Veranstaltung für Körper, Geist und Seele, sondern steht unter dem Motto "Bewegung und Musik für einen guten Zweck". Die Unterrichtseinheiten sind kostenfrei, der freiwillige Beitrag wird zur Hälfte an das "Kinderrechte-Forum" und "11 wie Du" gespendet. Gemeinsam mit Angelina und Rosalie Limberger, den zwei jungen Frauen von "11 wie Du", werden in der Grundschule Bräunlingen am 27. und 28. Dezember erstmals zwei Tage voller Bewegung, Impulsen und Musik gestaltet. Gespannt darf man auch auf die beiden Vorträge von Angelina und Rosalie Limberger sein. Die beiden Change-Pop-Aktivistinnen geben regelmäßig mit ihrer Band Musikvorträge und Konzerte. Anmeldungen sind bis 21. Dezember möglich unter insaja.trio@gmail.com. Unser Bild zeigt von links Ines Zandona, Angelina Limberger, Sonja Santa-Cruz, Rosalie Limberger und Sarah Schwarz. Foto: Müller