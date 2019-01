Bräunlingen Bedarf an Kindergarten-Plätzen steigt

Bertsche rechnet damit, dass sich die Stadt auch in Zukunft weiter auf steigenden Bedarf einstellen kann. Lebensmodelle mit berufstätigen Elternpaaren seien häufiger, entsprechend höher auch die Nachfrage nach Krippe und einer Ganztagesbetreuung: "Vielfach erkundigen sich Eltern kurz nach der Geburt ihres Kindes bereits nach einem Krippenplatz. Außerdem entstehen neue Wohngebiete, wie etwa am Bregenberg, wo wir auch mit einem Zuzug und so mit einem Zuwachs an Kindergartenkindern rechnen müssen. Es ist schwierig zu sagen, aber der erhöhte Bedarf wird sicher einige Jahre andauern und uns ordentlich beschäftigen. Darauf richten wir uns ein", so Bertsche. Abhängig sei das auch von der Politik: Werde etwa eine Gebührenbefreiung der Kindergärten beschlossen, ist davon auszugehen, dass auch mehr Leute ihre Kinder anmelden werden.

Auch Veronika Schweizer kann die steigenden Zahlen bestätigen: "Die derzeitigen Jahrgänge sind der Wahnsinn", sagt die Leiterin des städtischen Kindergartens Bräunlingen. Erst im September 2017 habe man in der Einrichtung eine neue Gruppe mit zusätzlichen 25 Plätzen bekommen, jetzt sei man wieder voll belegt – mit 100 Plätzen für Drei- bis Sechsjährige. Die geplante Erweiterung um eine Gruppe sei daher dringend notwendig: "Wenn die nicht kommt, fehlt gesamtstädtisch die Unterbringung für 18 Kinder." Dass Kinder von in Bräunlingen Arbeitenden auch unterkommen, findet sie richtig: "Es hat hier starke Unternehmen. Das ist Wirtschaftsförderung."

Über ein interkommunales Abkommen besteht die Möglichkeit für Eltern, die in Bräunlingen zwar nicht leben, dort aber arbeiten, ihre Kinder auch in einer Einrichtung der Zähringerstadt unterzubringen. Die jeweilige Wohnsitzgemeinde bezahlt dann einen Ausgleich an die Stadt. Ebenso macht das Bräunlingen. So sind etwa die Kinder aus Mistelbrunn im Kindergarten Hubertshofen. Was mittlerweile allerdings nicht mehr möglich ist: Dass Kinder aus auswärtigen Gemeinden eine Bräunlinger Einrichtung besuchen. Plätze sind vorrangig für Einheimische, immerhin hat die Stadt auch einen Rechtsanspruch zu erfüllen.